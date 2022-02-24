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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 315 göçmen yakalandı

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 315 göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen toplam 315 göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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