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Kırklareli'nde 114 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Kırklareli’nde 114 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 114 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücüler, yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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