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Akdeniz'de hafta sonu 228 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Akdeniz’de hafta sonu 228 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Mediterranee, Akdeniz’de hafta sonu 24 saatten kısa zamanda 228 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu. Öte yandan Akdeniz'de 2014'ten bu yana 17 bin kişi yaşamını yitirdi ya da mavi sularda kayboldu.

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