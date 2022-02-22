İYİ Parti'de yasak aşk cinayeti iddiası! İP'li başkan bıçaklanarak öldürüldü
Kütahya'da, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilsede yasak aşk cinayeti olabileceği üzerinde duruluyor.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YASAK AŞK CİNAYETİ Mİ?
Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülse de olayın yasak aşk cinayeti olabileceği iddia edildi. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken şüphelilerden S. S. S.ve E.D.K. Simav ilçesinde, M.C.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmayla Uşak ilinde yakalanarak gözaltına alındı.
İTİRAF GELDİ
M.C. K. ilk görüşmede olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Olayın H. K. E. K'ın eşi, M.C.K'ın annesi ile maktulün ilişkisi nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.
İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı?
- Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?
- EYT için komisyon kuruluyor! EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
- MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ geç başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
- Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...
- Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber hangi şehirlerde var?
- Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Ukrayna nüfusu ne kadar, şehirleri nelerdir? Ukrayna ordusu ne kadar askeri var?
- 22 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Şubat ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- 21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu?
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak"
- Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...