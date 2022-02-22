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İYİ Parti'de yasak aşk cinayeti iddiası! İP'li başkan bıçaklanarak öldürüldü

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Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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İYİ Parti’de yasak aşk cinayeti iddiası! İP’li başkan bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'da, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilsede yasak aşk cinayeti olabileceği üzerinde duruluyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı.




HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



YASAK AŞK CİNAYETİ Mİ?
Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülse de olayın yasak aşk cinayeti olabileceği iddia edildi. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken şüphelilerden S. S. S.ve E.D.K. Simav ilçesinde, M.C.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmayla Uşak ilinde yakalanarak gözaltına alındı.



İTİRAF GELDİ
M.C. K. ilk görüşmede olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Olayın H. K. E. K'ın eşi, M.C.K'ın annesi ile maktulün ilişkisi nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.

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