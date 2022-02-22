İYİ Parti’de yasak aşk cinayeti iddiası! İP’li başkan bıçaklanarak öldürüldü

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M.C. K. ilk görüşmede olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Olayın H. K. E. K'ın eşi, M.C.K'ın annesi ile maktulün ilişkisi nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.



İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.

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