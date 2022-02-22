Kemal Kılıçdaroğlu cahillikte sınır tanımıyor! Atatürk’ün vefat ettikten sonra kanun çıkarttığını ifade etti

ATATÜRK 1939 YILINDA ZEYTİN KANUNU ÇIKARDI

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kullandı.