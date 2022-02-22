22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu cahillikte sınır tanımıyor! Atatürk'ün vefat ettikten sonra kanun çıkarttığını ifade etti

Kemal Kılıçdaroğlu cahillikte sınır tanımıyor! Atatürk'ün vefat ettikten sonra kanun çıkarttığını ifade etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu cahillikte sınır tanımıyor! Atatürk’ün vefat ettikten sonra kanun çıkarttığını ifade etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabarık olan "gaflar listesine" bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu 1938 yılında vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1939 yılında zeytin hakkında kanun çıkarttığını söyledi. Atatürk'ün vefat ettiği tarihten bir yıl sonrasında kanun çıkarttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı da tarih bilmemekle suçlamıştı. İşte o anlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istikrarlı pot kırma serisine bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu canlı yayında öyle bir gaf yaptı ki... KILIÇDAROĞLU CANLI YAYINDA ÖYLE BİR GAF YAPTI Kİ...

ATATÜRK 1939 YILINDA ZEYTİN KANUNU ÇIKARDI

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK 1938 YILINDA VEFAT ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat ettiğini unutarak tarihi bir gafa imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I TARİH BİLMEMEKLE SUÇLADI

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlamıştı.

"TARİHÇİLER KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA STAJ YAPMALI"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş..! Sayın Cumhurbaşkanımız bunu nasıl bilmez..!Danışmanları nasıl hatırlatmaz..! Şu bizim tarihçilerin de Kılıçdaroğlu'nun yanında staj görmeleri gerekir..!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk hakkında büyük gaf KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ATATÜRK HAKKINDA BÜYÜK GAF

Kılıçdaroğlu sosyal medyanın diline düştü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA