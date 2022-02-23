Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Ukrayna üzerinden jeopolitik bir oyun oynanıyor | Flaş Çin ve Türkiye detayı...

"PUTİN KITA AVRUPA'SINA YANİ 40 TRİLYON DOLARA KAFA TUTUYOR"

Ağar, "Putin bir cümle kuruyor. 'Evet diyor ben kabul ediyorum... Batı dünyası, NATO benden güçlü' diyor. Şimdi sonuçta bakıldığında 1,7 trilyon dolarlık bir ekonomik gücü olan Rusya, 21 trilyon dolarlık ekonomik gücü olan ABD ile ve bir o kadar gücü olan kıta Avrupa'sına yani 40 trilyon dolara kafa tutuyor." ifadelerine yer verdi.

Abdullah Ağar cümlelerini şöyle sürdürdü;

"Şimdi böyle olunca bir temel fotoğraf ortaya çıkıyor. Ekonomik anlamda bir devle bir küçüğün mücadelesi. ABD ve İngiltere neden bu şekilde Putin'in kişisel özelilerinde analiz etmiş, bir temel profilde Putin'i ve Rusya'yı sürekli tahrik ediyor, hakir görüyorlar, aşağılıyorlar? Ve neticesinde askeri anlamdaki kriz düşeceğine yükseliyor? Neden böyle davranıyorlar? Neden Rusya'yı Ukrayna'nın üzerine çekiyorlar? Bu birinci görüntü. İkinci görüntü ise normalde askeri bir harekat icra edilecekken bunu engellemenin yolu askeri bir caydırıcık üretmektir. Ekonomik bir caydırıcılık üretmek değildir.