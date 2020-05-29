Poyrazköy davası hakimi Merve Fulya Demirpençe FETÖ’den yargılanacak! Örgütsel evlilik yaptığı iddia edildi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün kumpası Poyrazköy Askeri Casusluk davasına 17-25 Aralık sonrası bakan heyette görev yapan hakim hakkında ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan dava açıldı. Hakim Merve Fulya Demirpençe’nin örgüte ait hakim-savcı evlerinde kaldığı, halen FETÖ’den yargılanan askeri bir doktor ile örgütsel evlilik yaptığı ileri sürüldü. Şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpası Poyrazköy Askeri Casusluk davasına 17-25 Aralık sonrası bakan heyette görev yapan hakim hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan dava açıldı. Hakim Merve Fulya Demirpençe'nin örgüte ait hakim-savcı evlerinde kaldığı, halen FETÖ'den yargılanan askeri bir doktor ile örgütsel evlilik yaptığı ileri sürüldü. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Merve Fulya Demirpençe'nin İstanbul Anadolu Hakimi olarak görev yaptığı sırada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca hakkında uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi. HSK'ca ayrıca hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ'ye üye olma' suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 13 Şubat 2017 kararıyla şüphelinin meslekten çıkarıldığı, kararın 4 Mayıs 2017 yılında kesinleştiği kaydedildi.
"ASKERİ DOKTOR İLE EVLİ…"
FETÖ soruşturması kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na örgüte müzahir kişilerin isimlerini veren bir şahsın ifadesinde Demirpençe'den bahsederek "...İstanbul'da arkadaşım olan yapıdan arkadaşım olan Rukiye'nin söylemesiyle öğrenmiş olduğum ve sonrasında askeri bir doktor ile evlenen Merve Fulya Kaya (evlendikten sonra soyadı değişmiş olabilir ancak halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Hakim olarak çalışır)" dediği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafına beyanlarda bulunan bir şahsın ise "...Merve Fulya Kaya'nın İstanbul'da Adli Yargı hakimlik yaptığını biliyorum. Hukuk fakültesinde aynı dönemdik. Okul sırasında cemaat evinde kaldığını biliyorum. Ancak daha sonra herhangi bir bağlantısının olup olmadığını bilmiyorum..." dediği ifade edildi.
İddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde şunları anlattı: "Üniversite dönemince cemaatlere ait evlerde veya yurtlarda kalmadım, bu evlerde ve yurtlarda FETÖ/PDY'ye ait toplantılara katılmadım, bu gurup tarafından organize edilen yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılmadım, evliyim, eşim GATA mezunu olup askeri doktor olarak görev yapıyordu ancak 15 Temmuz'dan sonra hastaneleri sivilleştirildiği için şuanda Kıbrıs'ta komanto birliğinin içerisinde bulunan hastanede görev yapmaktadır. Kendisi ile bir yıl öncesinde tanışıp 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra evlendik.
...Son 2 yıldır kamuoyunda Poyrazköy askeri casusluk ve hayata dönüş davaları olarak bilinen örgütlü davaların görüldüğü İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakimi olarak çalıştığım için tarafıma yakın koruma verilmiştir. Bu koruma da bana FETÖ tehdidi için verilmiştir. Benim bu örgütle hiç bir ilgim ve alakam yoktur."
EŞİ DE FETÖ'DEN YARGILANIYOR
Şüphelinin askeri doktor olan eşi Mehmet Demirpençe'nin de Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı belirlendi.
İddianamede, örgüt tarafından üyelerine hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunulduğu, hatta mensuplarının sırf hâkimlik savcılık sınavlarına hazırlanmaları için hukuk fakültesi mezunları arasından çalışma evleri oluşturulduğu, ışık evleri, dershaneler ve okullar vasıtası ile mahrem görev kapsamında büyük önem atfedilen hâkim ve savcılık mesleğine örgüt mensuplarının yerleştirilmesi amacıyla, sınav sorularının yasal olmayan yollarla temin edilip sınavdan birkaç gün önce, abiler/ablalar tarafından cevapları işaretlenmiş kitapçıklar halinde öğrencilere gösterilerek ezberlemelerinin ve bu şekilde sınavda başarılı olmalarının sağlandığı kaydedildi.
Mensupları olan öğrencilere hâkimlik ve savcılık sınavını kazanmaları halinde örgütün yargı içerisindeki bürokrat ve üst düzey yöneticileri tarafından referans olunacağının söylendiği, mülâkatı geçip staja başlayan hâkim ve savcı adaylarının Adalet Akademisi ve staj döneminde de yine örgüt tarafından koordine edildiği belirtildi. Kendilerinden olan hâkim ve savcı adaylarının deşifre olmasını engellemek amacıyla, örgütle irtibatlarını gizlilik içerisinde ve silahlı örgüt liderinin "tedbir" kurallarına uygun şekilde sürdürecekleri evlerde kalmalarının tavsiye edildiği kaydedildi. Adayların beşer kişilik kapalı gruplar halinde ve örgüt tarafından finanse edilen evlerde kalmalarının sağlandığı, iki evin irtibat halinde olmasının istendiği, bu evlere "murakıp" adı verilen örgüt mensubu kişilerin gönderilerek evde kalan öğrencilerden bilgi alınmasının ve tavsiyelerde bulunulmasının sağlandığı anlatıldı.
'ÖRGÜTE AİT EVLERDE KALDI'
Bu kapsamda şüphelinin üniversite döneminde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait evlerde kaldığına yönelik tespitlerin bulunduğu belirtildi.
İddianamede, örgütün Türkiye Adalet Akademisi stajında hâkim ve savcı adaylarını staj dönemlerine göre ayırdığı, bazı hâkim ve savcı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden, örgüt lehine ya da aleyhine konuşan aday arkadaşlarının bildirilmesinin istendiği, her dönemin sorumlu abisinin/ablasının bulunduğu, evlere gönderilen örgüt mensubu murakıpların hâkim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları belirtildi.
Örgüt mensubu hâkim ve savcıların T1, T2, T3, T4, T5 ve A1 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu, şüphelinin de nihai amacı devleti ele geçirmek olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu yönündeki tespitlerin olduğu kaydedildi.
Savcılık, şüphelinin evliliğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Üsteğmen rütbesiyle görev yapan ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam eden Mehmet Demirpençe ile katalog evlilik yoluyla gerçekleştirdiğini dikkate alarak Merve Fulya Demirpençe'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığını kaydetti.
TERÖR ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİ
İddianame kapsamında şüpheli Merve Fulya Demirpençe'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH
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