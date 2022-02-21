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Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? 2022'de maske takma şartı bitecek mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? 2022’de maske takma şartı bitecek mi?

Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? 2022'de maske takma şartının ortadan kalkıp kalkmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske şartı uzun süreir hayatımızda olan bir kavram olarak kendisini hissettiriyor. Peki; maske zorunluluğu ne zaman bitecek?

Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? 2022 maske zorunluluğu kalkacak mı? gibi sorulara sık sık yeni yanıtlar aranıyor. Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi ve artık son aşamalara gelmesi nedeniyle maske takma şartının ortadan kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Peki; maske zorunluluğu ne zaman bitecek?

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret etmişti.

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

Bakan Koca, ayrıca koronavirüsle mücadelede yeni ilaca başladıklarını belirterek, "Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir'i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, koronavirüs ile mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu."

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