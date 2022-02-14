FETÖ’den şimdi de cezaevinde ölüm yalanı! İşte Nusret Muğla gerçeği...

Bu süreçde 6 kez Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kardiyoloji, Dahiliye ve Acil Polikliniklerine "hipertansiyon, karında şişlik, kalp" rahatsızlıkları şikayetleriyle sevk edildi. Gerekli tetkik ve muayenelerinin ardından yine reçete edilen ilaçları ceza infaz kurumunca kurum tarafından teslim edildi.

RAPORDA TEDAVİYİ REDDETTİ YAZIYOR

23-26 Mart 2021 tarihleri arasında Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gördü. Kardiyoloji Anjiyo Ünitesi epikriz raporunda, "aterosklerotik kalp hastalığı ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalık teşhisleriyle ve 2017 yılında yapılan anjiyografi sonucuna göre ciddi KAH+LMCA lezyonu saptanan hastanın kalp bypass ameliyatını kabul etmediği kaydedildi.

Hasta heyet raporu açısından kabul etmemesi nedeni ile tıbben gerekli bu işlemlerin yapılamadığı, hastanın bu işlemleri reddettiğine dair imza verdiği, bu nedenle tıbbi tedavisi düzenlenen hastanın reçetesi yazılarak taburcu edildiği vurgulandı.

Ayrıca 24 Mayıs 2021 tarihinde Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine tedavi ve yatış için sevk edildi ve bypass ameliyatı önerildi. Ancak Muğla, tedaviyi yine reddetti.

CEZANIN ERTELENMESİNİ ENGELLEDİ

Hükümlü Nusret Muğla hakkında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16. maddesi kapsamında ceza erteleme işlemi başlatıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda da Muğla'nın yatarak tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

Cezası ertelenen Muğla 22 ve 30 Aralık 2021, 5 Mayıs 2022 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 11 Ocak 2022'de yatışı yapıldı. Ancak Muğla tedaviyi yine kabul etmedi. Ölüm dahil tüm riskleri aldığını belirten dilekçe vermesi üzerine, epikriz raporları sonucunda 13 Ocak 2022'de hastaneden taburcu edildi ve ceza erteleme işlemine devam edilemedi.

Son olarak 12 Şubat 2022 tarihinde ceza infaz kurumunca resen (talep olmaksızın, kendiliğinden) ceza erteleme işlemi başlatıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

11 Şubat 2022 saat 23.00 sıralarında koğuş butonuna basılarak, hükümlü Nusret Muğla'nın dengesini kaybedip düştüğünün söylendi. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı ve Manisa Şehir Hastanesi Acil Polikliniğine sevk edildi. Acil serviste yapılan muayenesi sonucunda, kafa travması nedeniyle nörolojik muayenesi olağan olan Muğla'nın gerekli tetkik ve tedavilerine yapıldı. Tomografisi çekildi. Koronavirüs bulgularına rastlanması üzerine PCR testi yapıldı. Test sonucunun 'pozitif' çıkması üzerine ileri tetkik ve tedavileri için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yatışı yapıldı.

KOĞUŞTA ÖLDÜ YALANI

Hayati riski bulunan hükümlü Nusret Muğla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım 3. Basamak Servisinde tedavisi devam ederken 13 Şubat 2022 günü saat 10.54'te entübe edildi.

Genel sağlık durumu kötüye giden Muğla'nın, aynı gün saat 11.35'te kalbi durdu. Kalp masajı ile ilaç enjeksiyonu uygulanan Muğla'nın kalbi, saat 11.50'de yeniden atmaya başladı. Saat 12.18'de yeniden kalbinin durdu.

Kalp masajı ve ilaç enjeksiyonu ile saat 12.33'de kalbi tekrar atmaya başladı. Son olarak saat 12.45'de kalbinin duran Muğla, bu kez kalp masajı ile ilaç enjeksiyonuna cevap vermedi. Saat 13.30'da Muğla'nın vefat ettiği yönünde hastane tarafından rapor düzenlendi.