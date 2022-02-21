CHP’den şehit ailelerine büyük saygısızlık

Şehit ailelerine ve yakınlarına CHP'li Belediyelerce yapılmaya başlanan, saygısızlıklara bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Mudanya İlçesi Belediyesi, Güzelyalı Mahallesinde oturan ve oğlu Burhan Zeytinci 1992'de şehit olan Hanife Zeytinci'nin (74) tek başına yaşadığı tamamı 56 metrekare olan evine, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı gönderildi.