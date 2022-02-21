CHP'den şehit ailelerine büyük saygısızlık
CHP'li Mudanya Belediyesi 74 yaşındaki şehit annesinin sadece 56 metrekare olan evini yıkmak için tebligat gönderdi. CHP'li Bandırma Belediyesi ise yukarıdan çöp atıldığı için evinin önüne derme çatma sundurma yaptığı için şikayetçi olduğu, yine 74 yaşındaki şehit babasına 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Şehit ailelerine ve yakınlarına CHP'li Belediyelerce yapılmaya başlanan, saygısızlıklara bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Mudanya İlçesi Belediyesi, Güzelyalı Mahallesinde oturan ve oğlu Burhan Zeytinci 1992'de şehit olan Hanife Zeytinci'nin (74) tek başına yaşadığı tamamı 56 metrekare olan evine, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı gönderildi.
Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, 3 yıl önce Hanife Zeytinci'yi ziyaret edip sarılarak, "Siz bizim baş tacımızsınız. Sizlerin duaları bize yeter" diyerek poz vermiş, bu fotoğrafı da belediyenin internet sitesinde yayınlamıştı.
BU YAŞTA, KARAKOLA İFADE VERDİM, ŞİMDİ DE MAHKEMEYE ÇIKACAĞIM
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan ve oğlu Ramazan Kocadağ, 1992 yılında vatani görevini yaparken Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan İbrahim Kocadağ (74) ise, evinin önündeki bağımsız alana yukardan çöp atıldığı gerekçesiyle, 2 metreye 6 metre ebatlarında, derme çatma bir sundurma yaptırdı.
CHP'li Bandırma Belediyesi Şehit babası hakkında suç duyurusunda bulununca ise şehit babası Kocadağ hakkında, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yaparak imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
8 Nisan'da Bandırma Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan şehit babası, Kocadağ, "En alt katta oturuyorum. Üst katlardan çöp geliyor diye derme çatma, uyduruk bir sundurma yaptım. İsteyen gelip görebilir. Bu yaşımda önce karakola gidip ifade verdim. Şimdi de mahkemeye çıkacağım" diyerek yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.
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