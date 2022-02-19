Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyaretleri yatırımlar ve ticarette yeni fırsatlar sunacak! Hedef: 100 milyon dolar

KONGO'YA EN ÇOK "HUBUBAT", SENEGAL'E EN ÇOK "DEMİR VE ÇELİK" SATILDI

2021'de KDC'ye ihracat yüzde 6,4 azalarak 53,7 milyon dolar, ithalat yüzde 1426 artarak 14,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin söz konusu dönemde KDC'ye en çok ihracat yaptığı fasılların başında "hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri" geldi. Bu faslı "etler ve yenilen sakatat" ile "elektrikli makine ve cihazlar" takip etti.

Geçen yıl Türkiye, Senegal'e 529,5 milyon dolarlık ürün satarken, bu ülkeden 10,9 milyon dolarlık ürün satın aldı ve Senegal'e ihracat yıllık bazda yüzde 47 arttı, ithalat ise yüzde 43 azaldı.

Türk ihracatçıların geçen yıl Senegal'e en çok ürün sattığı ilk 3 fasıl "demir ve çelik", "demir ve çelikten eşya" ve "elektrikli makine ve cihazlar" olarak sıralandı.

Türkiye'nin Gine Bissau'ya ihracatı geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 18 yükselerek 9,8 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 314 yükselerek 4,9 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde ülkeye en çok "demir ve çelik", "tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento" ve "çeşitli mamul eşya" ihraç edildi.