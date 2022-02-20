Son dakika: Türk jetleri Irak’ın kuzeyindeki Metina’yı bombaladı! 2 PKK’lı terörist...

"Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

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