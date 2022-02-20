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Son dakika: Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki Metina'yı bombaladı! 2 PKK'lı terörist...

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Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Türk jetleri Irak’ın kuzeyindeki Metina’yı bombaladı! 2 PKK’lı terörist...

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışı operasyonlarına tam gaz devam ediyor. PKK'ya nefes aldırmayan Mehmetçik 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. " ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

Türk jetleri tarafından düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

Türk jetleri Metina’yı bombaladı TÜRK JETLERİ METİNA'YI BOMBALADI

14 terörist etkisiz hale getirildi 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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