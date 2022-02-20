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Son dakika: Mehmetçik 14 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Mehmetçik 14 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklmada, "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor." denildi.

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