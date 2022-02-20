Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 20 Şubat vaka ve vefat sayıları

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.

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