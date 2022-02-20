Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 20 Şubat vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.
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