20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 20 Şubat vaka ve vefat sayıları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 20 Şubat vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 20 Şubat vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.

GÜNÜN COVID TABLOSU

ÖNCEKİ GÜNLERE AİT TABLOLAR

18 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA