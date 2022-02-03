HDP binası önündeki evlat nöbeti 885’inci gününde! Aile sayısı 257’ye yükseldi: Gelene kadar ayrılmayacağım





'KANDIRIP GÖTÜRDÜLER'



2014 yılında 26 yaşındayken kaçırılan kız kardeşi Gülizar için eyleme katılan Ayhan Karakaya da "HDP bunu yaptı. Onu bekliyoruz burada, gelip teslim olsun. Benim yanıma gelsin, ona verecek ekmeğimiz var. Dağda ne işi var? Ben burada gelmesini bekliyorum. Kandırıp götürdüler. Ben buradan o gelene kadar gitmeyeceğim" diye konuştu.

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