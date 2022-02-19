19 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye ile Yunanistan görüşmesi 22 Şubat'ta

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Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye ile Yunanistan görüşmesi 22 Şubat’ta

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64'üncü turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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