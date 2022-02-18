Son dakika: Bakırköy'deki silahlı çatışmanın ayrıntıları belli oldu: Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre İstanbul Bakırköy'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı. Öte yandan çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bakırköy'de geçtiğimiz Pazar gecesi bir oto galeride çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde çatışma ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemede Sarallar adı verilen suç örgütü üyeleri arasında anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktığı tespit edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 9 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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