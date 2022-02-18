Son dakika: Bakırköy’deki silahlı çatışmanın ayrıntıları belli oldu: Sarallar’ın 9 üyesi gözaltına alındı

Bakırköy'de geçtiğimiz Pazar gecesi bir oto galeride çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde çatışma ile ilgili soruşturma başlatıldı.