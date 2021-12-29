Son dakika: Sarallar suç örgütüne ağır darbe! Tırpan operasyonunda yöneticisi yakalandı

Öte yandan çıkar amaçlı organize suç örgütleri ile bu çetelere silah temin eden kişilere yönelik "Tırpan" adı verilen operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen baskınlarda, "Sarallar" örgütünün önde gelen isimlerinden Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B.'nin de içinde bulunduğu 9 şüpheli ve bu örgüte silah pazarlayan alt gruptan 4 kişi yakalanmıştı. 5 gün önce gerçekleşen söz konusu operasyondaki aramalarda 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait bin 673 mermi ele geçirilmişti.

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