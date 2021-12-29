Son dakika: Sarallar suç örgütüne ağır darbe! Tırpan operasyonunda yöneticisi yakalandı
Son dakika haberine göre İstanbul’de çıkar amaçlı suç örgütleri ve çetelere yönelik düzenlenen “Tırpan” kod adlı operasyon kapsamında aranan ‘Sarallar’ adlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu öne sürülen B.S. yakalandı. Villada polis ekiplerince yapılan arama faaliyetlerinde, 1’i ucunda susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, bu silahlara ait 160 mermi ile 1 balistik yelek ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerince, "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tefecilik" ve "tehdit" gibi suçlara bulaşan ve Mayıs 2016'dan bu yana emniyet ekiplerince aranan 'Sarallar' adlı organize Suç Örgütü liderlerinden B.S.'nin Büyükçekmece'de bir villada saklandığı belirlendi. Yürütülen 'Tırpan' kod adlı operasyon kapsamında, söz konusu villaya 26 Aralık Pazar günü operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri, zanlıyı villada bulamadı. B.S.'nin villaya dönme ihtimalini değerlendiren ekipler, binayı uzaktan takibe aldı.
GÖZALTINA ALINDI
B.S.'nin, polis baskınından bir gün sonra gizlendiği villaya giriş yaptığı belirlendi. Organize polisi, söz konusu villaya anında baskın düzenleyerek B.S.'yi gözaltına aldı. Villada polis ekiplerince yapılan arama faaliyetlerinde, 1'i ucunda susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, bu silahlara ait 160 mermi ile 1 balistik yelek ele geçirildi. Failin Tekirdağ'ın Çorlu'da gizlendiği tespit edilen ikinci adreste ise 1 pompalı tüfek, 12 mermi, 1 sahte plaka ile 1 kama bulundu.
Geçtiğimiz Pazar gününden bu yana İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri devam eden B.S.'nin husumetlisi; bir başka suç örgütü lideri tutuklu Sedat Şahin'i öldürmesi için Şahin'in en yakınındaki A.A. ile 5 yıl önce para karşılığı anlaştığı ileri sürüldü.
Söz konusu cinayeti yakından gerçekleştiremeyen A.A.'nın, Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile yaklaşık 500 metreden Beykoz'daki villaya gerçekleştirdiği saldırıda, Şahin sağ olarak kurtulurken, yanı başındaki kayınvalidesi G.E. ise omuzundan yaralanmıştı. Tetikçi A.A. ise Ağustos 2016'da İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda öldürülürken, eylemi düzenleyen E.D. yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Öte yandan çıkar amaçlı organize suç örgütleri ile bu çetelere silah temin eden kişilere yönelik "Tırpan" adı verilen operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen baskınlarda, "Sarallar" örgütünün önde gelen isimlerinden Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B.'nin de içinde bulunduğu 9 şüpheli ve bu örgüte silah pazarlayan alt gruptan 4 kişi yakalanmıştı. 5 gün önce gerçekleşen söz konusu operasyondaki aramalarda 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait bin 673 mermi ele geçirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Kapanma gelecek mi?
- Milli Piyango bilet fiyatları 2022! Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar kaç TL?
- Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur emeklisine yılbaşı ikramiye var mı?
- Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti nerelerden alınır?
- Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son açıklamalar
- Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2021 enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
- Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası FB Afyonspor maçı hangi kanalda?
- Mete Gazoz sevgilisi kimdir? Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kim, ne iş yapıyor?
- Altında dikkat çeken hareket! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı 29 Aralık! Günün altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- KYK burs ödemeleri yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatar? 3 aylık toplam ödeme...