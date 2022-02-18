Meteoroloji'den "kar geri dönüyor" uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji mühendisi A Haber'de açıkladı

EGE BÖLGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, za

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı