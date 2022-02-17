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Son dakika: TBMM Karma Komisyonu'ndan HDP’li Semra Güzel kararı

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: TBMM Karma Komisyonu’ndan HDP’li Semra Güzel kararı

Son dakika haberi... TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in iki ayrı dosya yönünden dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşmek üzere toplandı.

Komisyon toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Komisyon Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

SON KARARI TBMM GENEL KURULU VERECEK

Komisyon raporunu Pazartesi günü Genel Kurul'a gönderecek ve Güzel'in dokunulmazlığını kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığını söyleyerek, "Serbest tartışma imkanı sağladık. Herkes kendi görüşünü ifade etti ve kendi kararlarını verdiler" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'a ne zaman gelir sorusuna Beyazıt, "Raporumuzu pazartesi günü Genel Kurul'a göndereceğiz. Genel Kurul'un kendi çalışmaları, prensipleri içerisinde değerlendirilecek" şeklinde konuştu.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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