Ankara Tren Garı dosyasına MASAK raporu girdi! "Bahis sitelerindeki odalarla iletişime geçtiler"

MASAK raporu da Irak'ta esir ve şehit ailelerine gelir toplamakla yükümlü olan birinden bahsediliyor. Yine Kasım Güler'in ifadesinde vardı gömülü silahlara ilişkin yüksek miktarda silahların gömülü olduğuna dair liste gelmiş durumda. El Hol ve Roj kampında bulundan 'esir ve şehit' yakınlarına toplanan paralara dair bilgiler var. Hala faal olan bir örgütün çerçevesini çiziyor. MASAK raporu başka ülkelere giden paraların da Türkiye'den geçtiğini gösteriyor. Öylesine büyük bir finanslar ağın tam ortasında ve 2015'ten beri devam ediyor" diye konuştu.





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