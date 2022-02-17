Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı tecil ettirilir mi, bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek?
Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoklama kaçağı bedelli yapabilir mi sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre asker yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak bedelli askerlik için önemli bir şart olacak. Konu hakkında son gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı tecil ettirilir mi, bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek?
Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı tecil ettirilir mi, bedelli askerlik yapabilir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asker ve yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapıp yapamayacağı konusunda resmi açıklamaları merak ediyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı tecil ettirilir mi, bedelli askerlik yapabilir mi?
YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?
Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.
Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.
Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin
ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.
YOKLAMA KAÇAĞI TECİL ETTİREBİLİR Mİ?
Madde 82'ye göre, yoklama kaçağı olarak görünen kişi şubeye giderse ya da yakalanırsa şubeye götürüldüğünde para cezası alır. Eğer kişinin tecil hakkı varsa gerekli işlemleri yaptırarak şubeden ayrılabilir.
YOKLAMA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.
YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?
Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24'üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.
Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
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