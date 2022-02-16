CHP Gençlik Kolları Mersin'de gazeteye saldırdı! 18 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre: Mersin'de yaklaşık 35 yıldır yayın yapan yerel gazetenin önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, slogan atıp gazete binasına yumurta ve boya fırlattı. Aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı, 8 kişi aranıyor.
Mersin'de yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayınını sürdüren Mersin Haberci Gazetesi'nin Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunduğu sokağa, dün öğle saatlerinde gelen 50 kişilik grup slogan attı.
Grup daha sonra da gazete binasına kalem, yumurta ve boya attı. Aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu ve partiye muhalif haberler yaptığı iddiasıyla tepki gösterdiği belirtilen grup daha sonra uzaklaştı.
Gazetede malzemeler zarar görürken, çalışanların üzeri de boya oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları belirtilen gruptan Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu 18 kişi 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı.
Olaya karışan ve kimlikleri saptanan 8 kişi ise aranıyor.
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