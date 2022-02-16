16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'den terörist başı Abdullah Öcalan için skandal açıklama

HDP'den terörist başı Abdullah Öcalan için skandal açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
HDP’den terörist başı Abdullah Öcalan için skandal açıklama

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, bundan tam 23 yıl önce 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde yazılı açıklama yapan HDP, terörist başına özgürlük istedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA