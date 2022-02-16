RTÜK’ten Ayşenur Arslan’ın skandal iftiralarına ceza! Bedelini ödeyecekler

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tepki çeken sözleri mercek altına aldı. Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastlar yapan illegal bir örgüt" olarak adlandırması Yasa ihlali olarak görüldü.