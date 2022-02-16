16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın skandal iftiralarına ceza! Bedelini ödeyecekler

RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın skandal iftiralarına ceza! Bedelini ödeyecekler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
RTÜK’ten Ayşenur Arslan’ın skandal iftiralarına ceza! Bedelini ödeyecekler

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türk Mukavemet Teşkilatına iftira atan Ayşenur Arslan’ın sözleri nedeniyle Halk TV’ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tepki çeken sözleri mercek altına aldı. Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastlar yapan illegal bir örgüt" olarak adlandırması Yasa ihlali olarak görüldü.

Sözlerin toplumun milli ve manevi değerlerini aşağıladığı kanaatine varan RTÜK, Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve yüzde 5 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

NELER YAŞANDI?

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımladı.

Ayşenur Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.

BAKAN SOYLU'YA HAKARET ETMİŞLERDİ! KRT'YE DE CEZA

KRT'nin "Olağan İşler" programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira niteliğinde ifadelere yer verilmesi yaptırım getirdi.

Yayında Bakan Soylu'nun yasa dışı kişi ve ilişkilerle birlikte anılması, dayanağı olmayan bazı iddiaların gündeme getirilmesi 6112 sayılı Yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi.

Ayşenur Arslan’a suç duyurusu AYŞENUR ARSLAN'A SUÇ DUYURUSU
Arslan hakkında suç duyurusu ARSLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Ayşenur Arslan kimdir, ne dedi? AYŞENUR ARSLAN KİMDİR, NE DEDİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA