16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye sınırlarına 10 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika: Türkiye sınırlarına 10 terör şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye sınırlarına 10 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girmek isteyen toplam 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA