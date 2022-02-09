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Omicron'dan daha bulaşıcı! BA.2'nin semptomları ilk defa açıklandı
Son dakika haberleri... Koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi. Omicron varyantının alt türü olarak tanımlanan BA.2'nin belirtilerine yönelik İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada BA.2 varyantının kendini ilk olarak ne şekilde gösterdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 09.02.2022 19:39Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 19:41