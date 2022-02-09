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Omicron'dan daha bulaşıcı! BA.2'nin semptomları ilk defa açıklandı 

Son dakika haberleri... Koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi. Omicron varyantının alt türü olarak tanımlanan BA.2'nin belirtilerine yönelik İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada BA.2 varyantının kendini ilk olarak ne şekilde gösterdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 19:41
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Omicron’dan daha bulaşıcı! BA.2’nin semptomları ilk defa açıklandı

Güney Afrika'da 24 Kasım 2021'de ortaya çıkan Omicron varyantı BA.1, önceki koronavirüs varyantlarına kıyasla bu mutasyonun çok daha bulaşıcı olduğunu göstermişti.

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Omicron’dan daha bulaşıcı! BA.2’nin semptomları ilk defa açıklandı

Şimdi ise Omicron'un alt türü olan BA.2 formu ortaya çıktı. Pek çok ülkede görülen bu varyantın ne gibi belirtilerle kendini gösterdiğine ilişkin uzmanlardan beklenen açıklama geldi.

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Omicron’dan daha bulaşıcı! BA.2’nin semptomları ilk defa açıklandı

İngiliz yetkililer, koronavirüs testi pozitif çıkmadan önce BA.2'nin görülen yaygın semptomlarına ilişkin bilgi verdi.

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Omicron’dan daha bulaşıcı! BA.2’nin semptomları ilk defa açıklandı

BA.2'NİN İLK BELİRTİLERİ AÇIKLANDI

Orijinal Omicron BA.1'in bir alt nesli olan BA.2'ye dair İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) bir açıklama yapıldı. Buna göre endişe veren bu varyantın vertigo ya da baş dönmesiyle kendini gösterdiği tespit edildi. NHS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Omicron’dan daha bulaşıcı! BA.2’nin semptomları ilk defa açıklandı

"BA.2 virüsünün bulaşması durumunda erken ortaya çıkan ilk belirti baş dönmesi ile kendini gösteriyor. Bir diğer yaygın semptom ise yorgunluk."