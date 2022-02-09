Omicron'dan daha bulaşıcı! BA.2'nin semptomları ilk defa açıklandı 

BA.2'NİN İLK BELİRTİLERİ AÇIKLANDI



Orijinal Omicron BA.1'in bir alt nesli olan BA.2'ye dair İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) bir açıklama yapıldı. Buna göre endişe veren bu varyantın vertigo ya da baş dönmesiyle kendini gösterdiği tespit edildi. NHS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

