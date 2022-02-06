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Omicron varyantını ele veren semptom açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

Son dakika haberine göre: Omicron varyantı belirtileri ile ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Koronavirüs belirtileri, Omicron ile birlikte değişiklik göstermişti. Amerikalı doktor Dr Cio-Pena, Omicron varyantını ele veren semptomu açıkladı. İşte Omicron'un ilk belirtisi.

Koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili Amerikalı doktor Dr Cio-Peña'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünya genelindeki vaka artışlarının bir numaralı sorumlusu olarak görülen Omicron varyantını bu belirti ele veriyor...

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

İŞTE OMİCRON'UN İLK BELİRTİLERİ

Dr Cio-Peña, Omicron varyantının ilk belirtilerinin, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileri olma eğiliminde olduğunu açıkladı.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

VAKA SAYILARININ ARTMASININ NEDENİ

Bu semptomların soğuk algınlığından farklı olmadığını belirten doktor, bu semptomları gösterenlerin test yaptırmaması nedeniyle vaka sayılarının arttığını söyledi.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

BİR İKİ GÜN İÇİNDE FARK EDİLİYOR

Omicron varyantı, Delta ve Alfa varyantlarından daha çabuk fark ediliyor. Dr Cio-Peña, Omicron varyantına yakalananların semptomları bir ila iki gün içinde hisstemeye başladığını belirtti.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

HATIRLATMA DOZU VURGUSU

ABD'li doktor, Omicron varyantının aşılardan kaçabileceğini belirtirken üçüncü doz aşı ile durumun düzeltilebileceğini dile getirdi.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider ise, Omicron varyantının belirtileri ile ilgili kapsamlı bir analiz paylaştı. Analizde, Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerde Omicron varyantı hastalarının önce boğaz ağrısı şikayetiyle doktorlarla iletişime geçtikleri kaydedildi.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

BURUNDAN ÖNCE BOĞAZI ENFEKTE EDİYOR

Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ettiği iddia edildi.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

ABD'nin Connecticut eyaletinde görev yapan Dr. Jorge Moreno'nun görüşlerine yer verilmiş olan söz konusu haberde, bölgede Omicron varyantı hastalarının sayılarının giderek arttığını ve semptomların da benzer bir şekilde yaygınlaştığını ifade edildi.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

KURU BOĞAZ AĞRISI

Ayrıca Yale Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Moreno, "Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Covid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar" dedi. Uzmanlar bu belirtileri hissedenlerin test yaptırması gerektiğini aktardı.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

"KOKU KAYBI OMICRON'DA YOK"

Diğere yandan Moreno, boğaz ağrısıyla birlikte sinüste doluluk ve baş ağrısının beraber oluştuğunu da aktardı. Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, "Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok." dedi.

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hazırlanan Omicron belirtileri listesi ise şu şekilde;

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

Ateş veya titreme

Öksürük

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Kas veya vücut ağrıları

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Omicron varyantını ele veren sempton açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

Tükenmişlik

Baş ağrısı

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