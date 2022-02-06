Omicron varyantını ele veren semptom açıklandı! Bu belirti varsa dikkat
Son dakika haberine göre: Omicron varyantı belirtileri ile ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Koronavirüs belirtileri, Omicron ile birlikte değişiklik göstermişti. Amerikalı doktor Dr Cio-Pena, Omicron varyantını ele veren semptomu açıkladı. İşte Omicron'un ilk belirtisi.
Koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili Amerikalı doktor Dr Cio-Peña'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünya genelindeki vaka artışlarının bir numaralı sorumlusu olarak görülen Omicron varyantını bu belirti ele veriyor...
İŞTE OMİCRON'UN İLK BELİRTİLERİ
Dr Cio-Peña, Omicron varyantının ilk belirtilerinin, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileri olma eğiliminde olduğunu açıkladı.
VAKA SAYILARININ ARTMASININ NEDENİ
Bu semptomların soğuk algınlığından farklı olmadığını belirten doktor, bu semptomları gösterenlerin test yaptırmaması nedeniyle vaka sayılarının arttığını söyledi.
BİR İKİ GÜN İÇİNDE FARK EDİLİYOR
Omicron varyantı, Delta ve Alfa varyantlarından daha çabuk fark ediliyor. Dr Cio-Peña, Omicron varyantına yakalananların semptomları bir ila iki gün içinde hisstemeye başladığını belirtti.
HATIRLATMA DOZU VURGUSU
ABD'li doktor, Omicron varyantının aşılardan kaçabileceğini belirtirken üçüncü doz aşı ile durumun düzeltilebileceğini dile getirdi.
ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider ise, Omicron varyantının belirtileri ile ilgili kapsamlı bir analiz paylaştı. Analizde, Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerde Omicron varyantı hastalarının önce boğaz ağrısı şikayetiyle doktorlarla iletişime geçtikleri kaydedildi.
BURUNDAN ÖNCE BOĞAZI ENFEKTE EDİYOR
Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ettiği iddia edildi.
ABD'nin Connecticut eyaletinde görev yapan Dr. Jorge Moreno'nun görüşlerine yer verilmiş olan söz konusu haberde, bölgede Omicron varyantı hastalarının sayılarının giderek arttığını ve semptomların da benzer bir şekilde yaygınlaştığını ifade edildi.
KURU BOĞAZ AĞRISI
Ayrıca Yale Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Moreno, "Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Covid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar" dedi. Uzmanlar bu belirtileri hissedenlerin test yaptırması gerektiğini aktardı.
"KOKU KAYBI OMICRON'DA YOK"
Diğere yandan Moreno, boğaz ağrısıyla birlikte sinüste doluluk ve baş ağrısının beraber oluştuğunu da aktardı. Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, "Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok." dedi.
ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hazırlanan Omicron belirtileri listesi ise şu şekilde;
Ateş veya titreme
Öksürük
Nefes darlığı veya nefes almada zorluk
Kas veya vücut ağrıları
Boğaz ağrısı
Tıkanıklık veya burun akıntısı
Tükenmişlik
Baş ağrısı
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