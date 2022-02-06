Omicron varyantını ele veren semptom açıklandı! Bu belirti varsa dikkat

KURU BOĞAZ AĞRISI

Ayrıca Yale Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Moreno, "Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Covid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar" dedi. Uzmanlar bu belirtileri hissedenlerin test yaptırması gerektiğini aktardı.