15 Şubat 2022, Salı
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Son dakika: Konya'da "FETÖ çatı davası"nın 4 firari hükümlüsü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Konya’da FETÖ çatı davasının 4 firari hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberine göre Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan 4 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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