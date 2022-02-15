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Son dakika: Hain saldırıda 6 asker şehit olmuştu! Terörist Hüseyin Osmanpur'un cezası belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Hain saldırıda 6 asker şehit olmuştu! Terörist Hüseyin Osmanpur’un cezası belli oldu

Son dakika haberleri... Van karayolunda 6 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK’nın düzenlediği saldırı davasında terörist Hüseyin Osmanpur’a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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