Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 10 bin personel alımı için yeni açıklamalar geliyor. Süreç içinde başvuruda bulunacak adaylar gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Bakım-onarım, güvenlik, koruma, temizlik gibi meslek kollarından alınacak olan işçiler noter huzurunda yapılan kura ile seçilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında bakanlık bünyesine KPSS şartı aranmadan sadece kura ile personel alımı gerçekleştirilecek. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından başvuru süreci merak edildi. İşte, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için henüz başvuru süreci başlamadı. Başvuruların mart ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Resmi Gazete'de alımlar hakkında detaylara yer verildi. Buna göre alımlarda KPSS gibi sınav şartı aranmayacak. Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.
Öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınacak.
2021 ATAMASI SONUÇLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.
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