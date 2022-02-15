Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında bakanlık bünyesine KPSS şartı aranmadan sadece kura ile personel alımı gerçekleştirilecek. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından başvuru süreci merak edildi. İşte, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...