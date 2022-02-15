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BAE Türkiye'yi "karantina" listesinden çıkardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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BAE Türkiye’yi karantina listesinden çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'yi Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Abu Dabi'ye girişte karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardığı bildirildi.

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