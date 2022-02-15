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Uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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