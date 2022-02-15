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Son dakika: Bakan Hulusi Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Bakan Hulusi Akar NATO toplantısı için Brüksel’e gitti

Son dakika | Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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