Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu | 15 Şubat 2022 vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2022'ye ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte vaka rakamları ne kadar oldu? Kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2022'ye ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatlik tabloyu sosyal medya hesabından yorumladı.
Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. BİR HASTALIKLA DAHA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." dedi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
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