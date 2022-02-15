AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın sağlık durumu nasıl?

FETANİ BATTAL KİMDİR?

Fetani Battal 15.05.1963 'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Firdes'tir. Eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik...

Fetani Battal 15.05.1963 'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Firdes'tir.

Eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi.

Ak Parti Bayburt kurucu İl Başkanıdır. 22, 23 ve 27. Dönemde Bayburt Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, 22. ve 23. Dönemde Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

27 Dönem'de T.B.M.M. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesidir. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir. "Can Nehrine Varınca İRŞADİ" isimli yayınlanmış bir Romanı var.

Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır..