AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl?
AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı. İşte, AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl?
AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı. İşte, AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl?
AK PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ FETANİ BATTAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bugün TBMM'deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal'ın eşi Handan Battal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
FETANİ BATTAL KİMDİR?
Fetani Battal 15.05.1963 'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Firdes'tir. Eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik...
Fetani Battal 15.05.1963 'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Firdes'tir.
Eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi.
Ak Parti Bayburt kurucu İl Başkanıdır. 22, 23 ve 27. Dönemde Bayburt Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, 22. ve 23. Dönemde Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.
27 Dönem'de T.B.M.M. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesidir. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir. "Can Nehrine Varınca İRŞADİ" isimli yayınlanmış bir Romanı var.
Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır..
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