Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığından yeni açıklama: Görevini tamamlayan birlikler üslere dönüyor
Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu. Bununla birlikte, bazı Batılı yayın kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'in müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 16 Şubat'ta Ukrayna'ya bir saldırı düzenleyebileceğini söylediğini öne sürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise bir kararname yayınlayarak, yarın Ukraynalıları bayrak sallamaya ve milli marş söylemeye çağırdı.
Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rus Savunma Bakanlığı'nın Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birimlerin operasyonlarını tamamladığını ve geri döndüklerini duyurduğunu aktardı.
Rusya'nın Ukrayna sınırları yakının 100 binden fazla asker yığması, özellikle Moskova'nın 10-20 Şubat'ta Belarus ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar, Ukrayna'nın neredeyse Rus ordusu tarafından kuşatıldığı anlamına geldiği için, bir işgal korkusuna yol açmıştı.
Diğer taraftan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Batı'daki bazı yayın organlarının Rusya'nın ülkeyi işgal edebileceğini öne sürdüğü tarih olan 16 Şubat'ta ülke halkını bayrakları dalgalandırmaya ve birlikte milli marşı söylemeye çağırdı.
Bununla birlikte, Ukraynalı hükümet yetkilileri, Zelenski'nin yarın bir saldırı öngörmediğini, ancak yabancı basında çıkan haberlere yanıt verdiğini vurguladı.
Zelenski ulusa sesleniş videosunda "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü birlik günü yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar. O gün milli bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi bayraklar sallayacağız ve bütün dünyaya birliğimizi göstereceğiz" dedi.
"BATILI MÜTTEFİKLERİMİZ DURUMU ABARTIYOR"
Ukrayna Cumhurbaşkanı uzun zamandır, Rusya'nın ülkesine saldırmakla tehdit ettiğine inansa da, Moskova'nın Ukrayna'yı sindirme ve panik ekme çabalarına yanıt vererek yakın bir işgal olasılığının Batılı müttefikleri tarafından abartıldığını söyledi.
Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı'nın danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Reuters'e vardiği demeçte, cumhurbaşkanının işgalin olası tarihiyle ilgili basında çıkan haberlere kısmen "ironiyle" yanıt verdiğini söyledi:
"ANCAK İRONİ YAPILABİLİR"
"Bugün Ukraynalıların medyada ilan edilen sözde 'istilanın başlangıcı' ile ilgili çeşitli 'belirli tarihler' konusunda neden şüpheci oldukları oldukça anlaşılabilir. Bu tür haberler ancak ancak ironi ile ele alınabilir."
ABD UYARILARINI TEKRARLADI
Ayrıca, Zelenskiy'in ofisi, Ukrayna'daki tüm köy ve kasabalarda ülke bayraklarını dalgalandırmaya ve tüm ulusun yarın saat 10.00'da milli marşı söylemeye çağıran bir kararname yayınladı.
Öte yandan, ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirli bir günde emredilen bir saldırıyı ön görmediklerini, ancak her an gelebileceğine dair uyarıları tekrarladılar.
Pentagon sözcüsü John Kirby, "Belirli bir tarih vermeyeceğim. Bunun akıllıca olacağını düşünmüyorum. Size sadece Rusya'nın çok az uyarıyla veya hiç uyarı vermeden hareket etmesinin tamamen mümkün olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Daha önce Kirby, Moskova'nın Ukrayna sınırındaki askeri kapasitesini artırmaya devam ettiğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, diplomatlarının çoğunu zaten eve gönderen Washington'un Ukrayna'daki kalan diplomatik misyonunu Kiev'den Rusya sınırından çok daha uzaktaki batıdaki Lviv şehrine taşıdığını söyledi. Blinken, Washington'un Ukrayna'ya piyasaları sakinleştirmek için 1 milyar dolara kadar devlet kredisi garantisi teklif ettiğini de sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ABD vatandaşlarının hem Rusya hem de Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus'tan ayrılmalarını tavsiye eden bir seyahat tavsiyesi yayınladı.
Bunların yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla askeri bulunuyor. Rus siyasi liderler, Batı'nın işgal planladığı yönündeki suçlamaları reddediyor, ancak Kiev'in NATO ittifakına katılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere bir dizi talep karşılanmadığı takdirde belirsiz "askeri-teknik" eylemde bulunabileceğini ima ediyor.
RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ
Rusya dün, güvenlik krizini yatıştırmaya çalışmak için Batı ile görüşmeye devam edeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Çözüm gerektiren sorunlar üzerinde bugün sonu gelmeyen müzakerelere izin vermeyeceğimiz konusunda defalarca uyardık. Ancak, bana öyle geliyor ki, imkanlarımız tükenmekten çok uzak. Bu aşamada, müzakerelere devam etmeyi ve onları geliştirmeyi öneriyorum" açıklamasını yaptı.
Buna karşın, Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu. G7 Pazartesi günü "Rus ekonomisi üzerinde büyük ve acil sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımlar" konusunda uyardı.
UKRAYNA, KRİZDEN EKONOMİK HASAR ALDI
Öte yandan Ukrayna, güvenlik krizi nedeniyle ekonomik olarak zarar gördü.Ukrayna devlet tahvilleri üzerindeki 5 yıllık kredi temerrüt takaslarının fiyatındaki artış, piyasaların Kiev'e yüzde 42 temerrüt olasılığı verdiğini gösterdi.
Ülkenin en büyük havayolu olan Ukrayna Uluslararası Havayolları, sigorta şirketlerinin bazı uçaklarının kapsamını sonlandırdığını duyurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyeti için "makul bir gerekçe" görmediğin belirterek, i "Rusya ile Avrupa güvenlik konularında ciddi bir diyaloğa hazırız" dedi. Ayrıca, Ukrayna için 150 milyon euro kredilik bir destek açıkladı.
RUSYA: 15 ŞUBAT, BATI'NIN SAVAŞ PROPAGANDASININ BAŞARISIZLIK GÜNÜ OLARAK TARİHE GEÇECEK
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ordusuna ait bazı birliklerin askeri üslerine geri dönmesine atıfta bulunarak "15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek." dedi.
Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı Rus askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığını söyledi.
Söz konusu gelişmenin Batılı ülkelerin yürüttüğü propagandalara bir yanıt olduğunu savunan Zaharova, "15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun atılmadan, rezil ve yok edilmiş olarak." değerlendirmesinde bulundu.
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