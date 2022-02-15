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Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 20 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü PKK’ya operasyon: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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