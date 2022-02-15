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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni ile görüştü. Kabulde Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.

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