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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs testinin negatife döndüğünü duyurdu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sevindiren haberi duyurdu. Bakan Akar PCR testinin negatife döndüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." açıklamalarına yer verdi.

Bakan Akar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."

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