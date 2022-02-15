Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Bakan Akar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."