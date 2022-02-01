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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliği konuları ele alındı.

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