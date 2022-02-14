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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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