YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda önlisans tercihi yapabilmek için gerekli 150, lisans tercihi yapabilmek için de gerekli olan 180 puan barajlarının kaldırılmasını değerlendirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Rekabeti artıracak bir değişiklik yaptık" dedi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını anlattı. YKS'deki değişikliği değerlendiren uzmanlar ise ''Artık Türkiye'de 80'lerde, 90'larda olduğu gibi üniversite sıkıntısı yok. Kontenjanlar yeterli. Dolayısıyla YKS'nin bir eleme değil, sıralama sınavına dönüşmesi gerekiyordu. Oldukça yerinde bir karar'' dedi.
Peki bu değişiklikler ne anlama geliyor? Tercihler nasıl yapılacak? Puanlar nasıl hesaplanacak?
İşte 10 soruda yeni YKS:
1-TERCİH YAPABİLMENİN KOŞULU NEDİR?
Bir adayın 2 yıllık yani ön lisans programlarını tercih edebilmesi için YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) Türkçe ya da Temel Matematik testlerinin herhangi birinden 0.5 ham puan alması yani yarım net çıkarması gerekiyor.
2-LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLMENİN KOŞULU NEDİR?
4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için adayın Sayısal (SAY), sözel (SÖZ) ya da Eşit Ağırlıklı (EA) puanlarından birinin hesaplanması gerekiyor. Adayın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) puan türüne ilişkin iki testin en az birinden yarım net çıkarması gerekiyor.
3-PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
Yeni düzenlemeye göre 0.5 ham puan kuralını TYT, AYT ve YDT'de yerine getirenlerin puanları hesaplanacak ve bunların üzerine 0.12 ile çarpılacak ortaöğretim başarı puanı eklenecek.
5-SINAV SÜRESİ NE OLDU?
135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika oldu. Bu değişiklik özellikle uzun paragraf soruları nedeniyle ''Süre yetmedi'' şikâyetini de ortadan kaldırmış oldu. AYT'nin süresinde değişiklik yapılmadı. Süre 180 dakika olacak.
6- ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ALAN BÖLÜMLERE NASIL GİRİLECEK?
Özel yetenek için gereken TYT'de 150 puan şartı da kaldırıldı. Üniversiteler kaç puandan öğrencinin başvurabileceğini kendileri belirleyecek.
7-TYT PUANI 200'ÜN ÜSTÜNDE OLANLAR NE YAPACAK?
TYT'de 200 puan alanların bu puanı iki yıl kullanmaları da bu yıl son buluyor. 2023 yılında artık bu uygulanmayacak. Ancak TYT-2021 puanı 200 ve üzerinde olanlar bu puanı 2022 YKS'de kullanabilecek.
8-GEÇEN YILKİ TYT PUANI 200 VE ÜZERİNDE OLANLAR BU YIL ÖZEL YETENEKLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEK İSTERLERSE NE YAPMALARI GEREKİYOR?
Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS'ye başvuru yapmaları gerekecek.
9-ORTAÖĞRETİM PUANLARI NE OLACAK?
Uygulama devam ediyor. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.
10-2022 YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'nin başvuru kılavuzu "https://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı. Başvurular, 7 Mart'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
YÖK BAŞKANI: REKABET ARTACAK
YÖK Başkanı Özvar neden böyle bir değişiklik yapılma ihitiyacı duyulduğunua ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın haberine göre Baraj puanlarının kaldırılmasının ''Herkes üniversiteli olacak'', ''1 net yapan bile üniversiteye girebilecek'' gibi eleştirilere de yanıt verdi. Özvar değişikliğin rekabeti artıracağına dikkat çekerek ''Sistem aslında değişmedi. Puanı hesaplanan her öğrenci tercih hakkı imkanı kazanacak. Bu istediği programa girecek anlamına gelmiyor. İlgili program zaten puan üstünlüğüne göre öğrenci alacak. Yani o programı tercih eden en yüksek puanlı öğrenciden en düşük puana doğru bir sıralamayla ilerleyecek. Bu adaylar arasında rekabeti artıracak bir düzenleme oldu'' diye konuştu.
SİMÜLASYON ÇALIŞMASI YAPILDI
Geçen yıl üniversite sınavına giren adaylarla ilgili bir simülasyon çalışmaları yaptıklarını da anlatan Özvar ''Geçen yıl 2.6 milyona yakın aday YKS'ye girdi. TYT'de barajı geçip puanı hesaplanan aday sayısı 1 milyon 627 bin. Eğer geçen yıl baraj olmasaydı bu sayının 2 milyon 393 bin olacağını gördük. Aynı şekilde SAY puan türünde 390 bin adayı tercih yapmaya hak kazanmış. Baraj olmasaydı bu sayı 1 milyon 67 bin olacaktı'' bilgisini verdi. Değişiklile YKS'nin artık bir eleme sınavı değil, başarı sıralamasına ön plana çıkartacağını söyleyen Özvar ''Puanı hesaplanan her öğrenci artık tercih yapma hakkı kazanacak'' dedi. TYT'deki sürenin uzatılmasıyla ilgili de öğrencilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını belirten Özvar ''Muazzam bir talep vardı. Sınav stresinin en önemli nedenlerinden biri süre sıkıntısıdır. Şimdi o konu da çözüldü. Süre baskısı kalktı. Adaylarımızın motivasyonu arttı'' diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN DESTEK
Kararın açıklandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birarada olduklarını söyleyen Özvar ''Sayın Cumhurbaşkanımız da bu değişikliğe destek verdi. 'Hayırlı olsun..Yerinde bir karar oldu. Hadi bismillah' dedi'' diye konuştu.
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