YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS’nin detaylarını anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem

SİMÜLASYON ÇALIŞMASI YAPILDI

Geçen yıl üniversite sınavına giren adaylarla ilgili bir simülasyon çalışmaları yaptıklarını da anlatan Özvar ''Geçen yıl 2.6 milyona yakın aday YKS'ye girdi. TYT'de barajı geçip puanı hesaplanan aday sayısı 1 milyon 627 bin. Eğer geçen yıl baraj olmasaydı bu sayının 2 milyon 393 bin olacağını gördük. Aynı şekilde SAY puan türünde 390 bin adayı tercih yapmaya hak kazanmış. Baraj olmasaydı bu sayı 1 milyon 67 bin olacaktı'' bilgisini verdi. Değişiklile YKS'nin artık bir eleme sınavı değil, başarı sıralamasına ön plana çıkartacağını söyleyen Özvar ''Puanı hesaplanan her öğrenci artık tercih yapma hakkı kazanacak'' dedi. TYT'deki sürenin uzatılmasıyla ilgili de öğrencilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını belirten Özvar ''Muazzam bir talep vardı. Sınav stresinin en önemli nedenlerinden biri süre sıkıntısıdır. Şimdi o konu da çözüldü. Süre baskısı kalktı. Adaylarımızın motivasyonu arttı'' diye konuştu.