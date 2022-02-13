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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Türk askeri yurt geneli ve sınır ötesinde PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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