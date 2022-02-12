12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HSK'dan ihraç edilen 8 eski hakim savcının talebine ret

HSK'dan ihraç edilen 8 eski hakim savcının talebine ret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
ABONE OL
HSK’dan ihraç edilen 8 eski hakim savcının talebine ret

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının yeniden inceleme talebini reddetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA