Millet İttifakı’nda büyük kriz çoktan kopmuş! Kılıçdaroğlu’na 5 kuruş vermeyen İBB, İP’in 80 milyonluk faturasını ödedi

Geçen yıl mayıs ayında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile görüşmelerinde bu konuyu iletir: "Genel merkezin medya ve tanıtım gideri 180 milyon lirayı buldu. Bunu bizim ödememiz zor. İkiye böldük, 40 milyon TL'yi Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinden, 140 milyon TL'yi de siz belediye üzerinden ödersiniz."

Genel Başkan'ının bu ricasını kırmayan İmamoğlu, konuyu halledeceğini söyler. Ama bir ay sonraki görüşmelerinde affını rica edip, "Şu sıralar İçişleri Bakanlığı, denetim ve kamuoyunun gözü çok üzerimizde. Bu kadar yüklü faturayı ödersek üzerimize daha çok gelirler. Bunu ya erteleyelim ya da siz başka formül bulsanız" diyen İmamoğlu'nu geri çevirmez Kılıçdaroğlu.