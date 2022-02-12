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Kobani davasında gizli tanık konuştu: PKK 15 Temmuz darbe sürecini biliyordu! Dikkat çeken ifade: İç savaş çıkartın NATO dahil olur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Kobani davasında gizli tanık konuştu: PKK 15 Temmuz darbe sürecini biliyordu! Dikkat çeken ifade: İç savaş çıkartın NATO dahil olur

Ankara'da devam eden Kobani davasına gizli bir tanığın ifadeleri dosyaya eklendi. Gizli tanık, Çözüm Süreci’nin bitmesini ABD ve Fransa'nın istediği söyledi. Batı'nın Kobani olaylarına tam destek vermeyi taahhüt ettiğini belirten gizli tanık, olaylar öncesinde PKK'ya "Karışıklık çıkınca NATO Türkiye'ye girecek" sözü verildiğini anlattı.

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