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Kobani soruşturmasında yeni gelişme! MÜYORBİR hala sessiz: Bilgisayarından talimat mesajı çıktı!

37 kişinin öldürüldüğü terör olayları soruşturması kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı da tutuklanmıştı. Tutuklu sanık eski MYK Üyesi Bircan Yorulmaz’ın bilgisayarında Acil Çağrı başlığıyla İngilizce kaleme alınan elektronik posta bulundu. gazetesi yazarı Ömer Karahan, "MÜYORBİR’in sessiz kaldığı bu ismi hatırladınız mı?" isimli köşe yazısında, "Hatırladınız mı Bircan Yorulmaz kimdi? 2015 yılından beri yani MÜYORBİR'in Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yürüten ve 'in başkanlığını yaptığı MÜYORBİR yönetiminin "Biz şahsın bu ilişkilerini haberlerde okuduk" dediği kişi... Vah ki ne vah... Böyle bir fiyaskoya rağmen hâlha MÜYORBİR yönetimin üç maymunu oynaması ne kadar üzücü!" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Kobani soruşturmasında yeni gelişme! MÜYORBİR hala sessiz: Bilgisayarından talimat mesajı çıktı!

İşte Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan'ın "MÜYORBİR'in sessiz kaldığı bu ismi hatırladınız mı?" isimli köşe yazısı:
Birkaç gün önce ajanslarda yer alan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani 'Ne demiş?' başlıklı bazı yazılar vardır ya, bu yazımın da başlığı 'Hatırladınız mı?' olsun...



Bahsettiğim haber aynen şöyle:
'Eski Eş Genel Başkanları ve 'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre; sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, ve YPS'ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu. Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski Üyesi 'ın bilgisayarında tespit edilen, 'Acil Çağrı' başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te genelinde yaşanan terör eylemleri talimatının yer aldığı belirlendi."

Hatırladınız mı Bircan Yorulmaz kimdi? 2015 yılından beri yani 'in Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yürüten ve 'in başkanlığını yaptığı MÜYORBİR yönetiminin "Biz şahsın bu ilişkilerini haberlerde okuduk" dediği kişi...
Vah ki ne vah... Böyle bir fiyaskoya rağmen hâlha MÜYORBİR yönetimin üç maymunu oynaması ne kadar üzücü!

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