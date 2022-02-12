Ahmet Çalık’ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında? Sinem Yüksel’den duygusal paylaşım!

Millî takım kariyeri

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet,[7] Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.[8] Türkiye millî futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

SİNEM YÜKSEL KİMDİR?

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.