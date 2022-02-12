Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında? Sinem Yüksel'den duygusal paylaşım!
Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir? Gençlerbirliği ve Galatasaray formaları giydikten sonra Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın ölüm haberi futbol camiasını yasa boğdu. Düğün hazırlığında olan ve nikah günü almak için giderken trafik kazası geçiren Ahmet Çalık'ın nişanşısından duygusal bir paylaşım geldi. Peki, Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında?
Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir? Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Şubat 2022 tarihinde nikah tarihi almak için giderken Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken kazadaki nikah detayı yürekleri dağlamıştı. Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'den duygusal bir paylaşım geldi. Peki, Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında? İşte haberin detayları...
AHMET ÇALIK'IN NİŞANLISINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.
AHMET ÇALIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Ahmet Çalık, 26 Şubat 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başladı. Çalık, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takımında görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.
2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Çalık, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk 11'de yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet Çalık, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Çalık, maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.
2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.
2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.
Millî takım kariyeri
17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.
17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet,[7] Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.[8] Türkiye millî futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.
SİNEM YÜKSEL KİMDİR?
Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar
- Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında? Sinem Yüksel'den duygusal paylaşım!
- Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
- Üniversite sınavı nasıl olacak? AYT, TYT, YDT sınav baraj puanı kaldırıldı mı? İşte 2022 YKS sınav ücreti...
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?
- SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...
- Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...