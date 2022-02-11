The Economist Türkiye'nin yerli savunma sanayiine dikkat çekti: Erdoğan döneminde rekora ulaştı
Savunma Sanayiinde attığı adımlarla tüm dünyanın ilgisini çeken Türkiye'nin atılımıyla ilgili The Economist'te çarpıcı bir yazı kaleme alındı. İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'nin yerli savunma sanayisini analiz eden çarpıcı bir makale yayımladı. Savunma sanayi ihracatının Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde rekora ulaştığı belirtilerek "Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor" ifadesine yer verildi. Haberde "Yerli savunma sanayinin geliştirilmesi Erdoğan'ın yönetiminde aşırı hızlandı. Ciro 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara yükseldi. Bir zamanlar ihtiyaçların %70'i için yabancı tedarikçilere güveniliyordu. Bu oran şimdi %30'a düştü. Geçen yıl Türk silah ve havacılık ihracatları yeni bir rekor olan 3,2 milyar dolara ulaşıldı." denildi.
İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'nin savunma gücüne ilişkin dikkat çeken bir yazı yayımladı.
Yazıda şu ifadelere yer verildi:
"ASKERİ DEVRİMİN HABERCİSİ"
"Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor. Türkiye'nin bağımlı yabancı tedarikçilerini ortadan kaldırmak ve ülkeyi büyük bir silah ihracatçısı haline getirmek istiyor. Önümüzdeki yıl Türkiye, kendi donanmasının kullandığı bir modelden Ukrayna'ya iki korvet teslim etmeyi planlıyor."
ERDOĞAN'IN YÖNETİMİNDE AŞIRI HIZLANDI
"Yerli savunma sanayinin geliştirilmesi Erdoğan'ın yönetiminde aşırı hızlandı. Ciro 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara yükseldi. Bir zamanlar ihtiyaçların %70'i için yabancı tedarikçilere güveniliyordu. Bu oran şimdi %30'a düştü. Geçen yıl Türk silah ve havacılık ihracatları yeni bir rekor olan 3,2 milyar dolara ulaşıldı. Erdoğan tek başına gitmeye kararlı görünüyor. Geçen yıl, "Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarana kadar devam edeceğiz" dedi."
"TÜRKİYE KENDİ SAVUNMA ARAÇLARINI İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR"
Yenişafak'ta yer alan habere göre analizde "Türkiye'nin emelleri insansız hava araçlarının çok ötesine geçiyor. Ülke, ilk hafif uçak gemisi olan 25.000 ton TCG Anadolu'yu bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Türkiye'nin ilk yerli muharebe tankı olan Altay'ın teslimatlarının 2023'te başlaması planlanıyor. Türkiye ayrıca kendi denizaltılarını, insansız taarruz helikopterlerini ve savaş uçaklarını da inşa etmeyi planlıyor." ifadelerine yer verildi.
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